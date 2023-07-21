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Чемпионат Италии. Серия А

Экс-защитник «Интера» Д’Амброзио нашёл новый клуб

21 Июля 2023 • 11:58 Комментировать (2)

Опытный защитник Данило Д’Амброзио, который находится в статусе свободного агента после ухода из миланского «Интера», может трудоустроиться в другом итальянском коллективе.

Как информирует посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, в подписании 34-летнего футболиста заинтересован генуэзский «Дженоа». Стороны могут заключить трудовое соглашение до лета 2025 года.

За «нерадзурри» Д’Амброзио выступал на протяжении девяти сезонов. Защитник сыграл 284 поединка, отметившись 21 забитым мячом и 20 результативными передачами.

В прошлом сезоне Данило сыграл 24 матча, сделал два ассиста, получил три желтых и одну красную карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Данило Д’Амброзио трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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InterSan
21 Июля 2023 в 12:18
Очень часто здорово играл.
Betsik 08
21 Июля 2023 в 12:15
Успеха, Данило!В Интере тебя недооценивали!
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