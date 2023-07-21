Экс-защитник «Интера» Д’Амброзио нашёл новый клуб

Опытный защитник Данило Д’Амброзио, который находится в статусе свободного агента после ухода из миланского «Интера», может трудоустроиться в другом итальянском коллективе.

Как информирует посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, в подписании 34-летнего футболиста заинтересован генуэзский «Дженоа». Стороны могут заключить трудовое соглашение до лета 2025 года.

За «нерадзурри» Д’Амброзио выступал на протяжении девяти сезонов. Защитник сыграл 284 поединка, отметившись 21 забитым мячом и 20 результативными передачами.

В прошлом сезоне Данило сыграл 24 матча, сделал два ассиста, получил три желтых и одну красную карточку.