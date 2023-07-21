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Чемпионат Италии. Серия А

В Италии оценили шансы Кварацхелии выиграть «Золотой мяч»

21 Июля 2023 • 11:44 Комментировать (1)

Итальянский журналист Антонио Петраццуоло поделился мнением о том, сможет ли полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия стать обладателем «Золотого мяча».

«Если в этом году Квара покажет себя на уровне прошлого сезона и выше, то он сможет претендовать на «Золотой мяч» в будущем», - приводит слова журналиста издание «РБ Спорт».

В минувшем сезоне чемпионата Италии Кварацхелия отметился 12 забитыми мячами (два – с пенальти) и десятью голевыми передачами.

Контракт 22-летнего грузина с «Наполи» рассчитан до середины 2027 года. Его трансферная стоимость оценивается в 85 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
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Комментарии (1)
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Betsik 08
21 Июля 2023 в 12:16
Возможно, когда рак свистнет.
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