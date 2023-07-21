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Бонуччи может сменить «Ювентус» на «Интер»

21 Июля 2023 • 11:24 Комментировать (1)

Центральный защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может сменить команду этим летом. Об этом сообщается на страницах Calciomercato.

Как стало известно источнику, в услугах 36-летнего футболиста заинтересованы римский «Лацио» и миланский «Интер». Ранее в прессе сообщалось, что опытный игрок отстранен от тренировок с основной командой «старой синьоры».

В сезоне-2022/2023 Бонуччи принял участие в 26 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами и получил две желтые карточки. Трудовое соглашение защитника с туринским грандом рассчитано до середины следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Леонардо Бонуччи трансферы футбола - лето 2023
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21 Июля 2023 в 11:53
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