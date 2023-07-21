Шомуродов может перейти в «Кальяри»

Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов может продолжить карьеру в «Кальяри». Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, в настоящий момент стороны ведут переговоры по возможному трансферу 28-летнего футболиста. Ожидается, что Шомуродов перейдёт в «Кальяри» на правах аренды с правом последующего выкупа.

Напомним, Шомуродов защищает цвета «Ромы» с лета 2021 года. Ранее нападающий выступал за «Дженоа» и «Ростов».

Вторую часть минувшего сезона Шомуродов провёл на правах аренды в «Специи». На счету форварда один гол и две результативные передачи в 16 матчах в футболке итальянского клуба. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Узбекистана в 6 миллионов евро.