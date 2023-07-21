Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Шомуродов может перейти в «Кальяри»

21 Июля 2023 • 09:44 Комментировать
Зюйдтироль
...
Специя
19.08 16:00

Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов может продолжить карьеру в «Кальяри». Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, в настоящий момент стороны ведут переговоры по возможному трансферу 28-летнего футболиста. Ожидается, что Шомуродов перейдёт в «Кальяри» на правах аренды с правом последующего выкупа.

Напомним, Шомуродов защищает цвета «Ромы» с лета 2021 года. Ранее нападающий выступал за «Дженоа» и «Ростов».

Вторую часть минувшего сезона Шомуродов провёл на правах аренды в «Специи». На счету форварда один гол и две результативные передачи в 16 матчах в футболке итальянского клуба. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Узбекистана в 6 миллионов евро.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Кальяри Элдор Шомуродов трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЮЙДТИРОЛЬ СПЕЦИЯ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июля
09:44 · Италия. Серия А
Шомуродов может перейти в «Кальяри»
08:15 · Италия. Серия А
Ориги исключён из предсезонного состава «Милана» в связи с предстоящим трансфером
08:10 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» и два клуба АПЛ нацелились на португальского форварда
08:03 · Италия. Серия А
«Болонья» отказала «Фенербахче» в покупке полузащитника сборной Аргентины
07:58 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет арендовать игрока «Барселоны»
07:49 · Италия. Серия А
«Марсель» связался с «Ромой» по поводу Карсдорпа
07:23 · Англия. Премьер-лига
«Интер» и «Вест Хэм» обсудили трансфер Скамакки слухи
03:13 · Италия. Серия А
Пьянич: «Влахович очень нравится мне»
02:35 · Италия. Серия А
«Фиорентина» подтвердила прибытие Артура официально
02:33 · Италия. Серия А
Пьянич: «Лукаку и рядом не стоит с Игуаином»
02:03 · Англия. Премьер-лига
В «Фиорентине» прокомментировали интерес «Манчестер Юнайтед» к Амрабату
01:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» приготовил улучшенное предложение по Хёйлунну слухи
01:38 · Италия. Серия А
Бывшую звезду туринского «Ювентуса» сразил инфаркт
01:26 · Италия. Серия А
«Реал» определился с альтернативой Мбаппе слухи
01:15 · Италия. Серия А
​«Честь превыше бабок» - Иван Кордоба нахваливает решение Куадрадо перейти в «Интер» 1
Все новости
Рекомендуем