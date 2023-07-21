Ориги исключён из предсезонного состава «Милана» в связи с предстоящим трансфером

По информации журналиста Луки Бьянчина, 28-летний форвард «Милана» Дивок Ориги был исключён из состава команды на предсезонные сборы 2022/23 в связи с ожиданием руководства клуба о скором трансфере игрока.

«Россонери» отправятся в тур по США, где сыграют с мадридским «Реалом», «Ювентусом» и «Барселоной». Клуб решил не брать с собой бельгийского нападающего и хочет, чтобы он продолжил карьеру в другом месте.

В Ориги заинтересованы клубы Премьер-лиги - «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм». Однако в данный момент считается, что спортсмена не интересует ни одна из команд, он хочет остаться в Милане.