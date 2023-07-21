Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Ориги исключён из предсезонного состава «Милана» в связи с предстоящим трансфером

21 Июля 2023 • 08:15 Комментировать

По информации журналиста Луки Бьянчина, 28-летний форвард «Милана» Дивок Ориги был исключён из состава команды на предсезонные сборы 2022/23 в связи с ожиданием руководства клуба о скором трансфере игрока.

«Россонери» отправятся в тур по США, где сыграют с мадридским «Реалом», «Ювентусом» и «Барселоной». Клуб решил не брать с собой бельгийского нападающего и хочет, чтобы он продолжил карьеру в другом месте.

В Ориги заинтересованы клубы Премьер-лиги - «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм». Однако в данный момент считается, что спортсмена не интересует ни одна из команд, он хочет остаться в Милане.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Вест Хэм Кристал Пэлас Дивок Ориги трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июля
08:15 · Италия. Серия А
Ориги исключён из предсезонного состава «Милана» в связи с предстоящим трансфером
08:10 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» и два клуба АПЛ нацелились на португальского форварда
08:03 · Италия. Серия А
«Болонья» отказала «Фенербахче» в покупке полузащитника сборной Аргентины
07:58 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет арендовать игрока «Барселоны»
07:49 · Италия. Серия А
«Марсель» связался с «Ромой» по поводу Карсдорпа
07:23 · Англия. Премьер-лига
«Интер» и «Вест Хэм» обсудили трансфер Скамакки слухи
03:13 · Италия. Серия А
Пьянич: «Влахович очень нравится мне»
02:35 · Италия. Серия А
«Фиорентина» подтвердила прибытие Артура официально
02:33 · Италия. Серия А
Пьянич: «Лукаку и рядом не стоит с Игуаином»
02:03 · Англия. Премьер-лига
В «Фиорентине» прокомментировали интерес «Манчестер Юнайтед» к Амрабату
01:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» приготовил улучшенное предложение по Хёйлунну слухи
01:38 · Италия. Серия А
Бывшую звезду туринского «Ювентуса» сразил инфаркт
01:26 · Италия. Серия А
«Реал» определился с альтернативой Мбаппе слухи
01:15 · Италия. Серия А
​«Честь превыше бабок» - Иван Кордоба нахваливает решение Куадрадо перейти в «Интер»
01:06 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не намерена отпускать Зоммера, пока не восстановится Нойер
Все новости
Рекомендуем