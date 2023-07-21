«Болонья» отказала «Фенербахче» в покупке полузащитника сборной Аргентины

Итальянская «Болонья» отклонила предложение турецкого «Фенербахче» о покупке 25-летнего полузащитника национальной сборной Аргентины Николаса Домингеса. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла.

По его информации, турецкой стороной было предложено 8 миллионов евро плюс 2 миллиона евро дополнительно, однако в «Болонье» считают эту сумму недостаточной для продажи.

Прошлый сезон аргентинский спортсмен провёл успешно - в 26 матчах в Серии А он забил три гола и сделал две результативные передачи. Это лучший персональный результат футболиста за всё время пребывания в Италии.