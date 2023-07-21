«Ювентус» хочет арендовать игрока «Барселоны»

Туринский «Ювентус» заинтересован в подписании полузащитника каталонской «Барселоны» Франка Кесси, об этом рапортуют журналисты издания Calciomercato. «Старая синьора» хочет оформить аренду ивуарийского футболиста. Стороны ведут переговоры.

Срок действующего трудового соглашения между 26-летним хавбеком и «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2026 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Кесси оценивается в 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 43 поединках во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.