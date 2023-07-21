«Марсель» связался с «Ромой» по поводу Карсдорпа

Французский «Марсель» связался с итальянской «Ромой» по поводу возможного трансфера 28-летнего нидерландского защитника Рика Карсдорпа. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, футболист выпал из рядов «Ромы» и практически не входит в планы Жозе Моуринью на сезон. «Марсель» стремится заручиться услугами игрока, руководство клуба не так давно связалось с итальянцами, чтобы узнать требования по трансферу.

Дополнительно сообщается, что в ближайшее время между двумя клубами диалог будет находиться в активной стадии. Ожидается, что решение будет найдено как можно скорее.