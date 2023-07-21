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Чемпионат Италии. Серия А

Пьянич: «Влахович очень нравится мне»

21 Июля 2023 • 03:13 Комментировать

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Миралем Пьянич нахваливает Душана Влаховича - сербского нападающего туринского клуба, по поводу которого ходят слухи о возможном расставании с «Ювентусом». Пьянич считает, что это стало бы ошибкой руководства «старой синьоры».

- Мне очень нравится Душан. Он молод, он очень хорош, все это видели в «Фиорентине». В Турине он пока еще не обрел стабильность, тут ответственность побольше. Он будет расти, а Лукаку, в сравнении с ним, уже сформировавшийся игрок, - цитирует слова Миралема Пьянича итальянское издание La Gazzetta Dello Sport

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Миралем Пьянич Душан Влахович
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