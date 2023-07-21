Пьянич: «Влахович очень нравится мне»

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Миралем Пьянич нахваливает Душана Влаховича - сербского нападающего туринского клуба, по поводу которого ходят слухи о возможном расставании с «Ювентусом». Пьянич считает, что это стало бы ошибкой руководства «старой синьоры».

- Мне очень нравится Душан. Он молод, он очень хорош, все это видели в «Фиорентине». В Турине он пока еще не обрел стабильность, тут ответственность побольше. Он будет расти, а Лукаку, в сравнении с ним, уже сформировавшийся игрок, - цитирует слова Миралема Пьянича итальянское издание La Gazzetta Dello Sport