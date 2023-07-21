Пьянич: «Лукаку и рядом не стоит с Игуаином»

Бывший футболист туринского «Ювентуса», босниец Миралем Пьянич, считает, что Ромелу Лукаку сильно уступает бывшему нападающему туринского клуба Гонсало Игуаину, с которым Пьянич имел удовольствие выступать в одной команде. По его словам, Лукаку даже нельзя сравнивать с аргентинцем.

- Я не вижу повода для сравнения, они сильно отличаются. Игуаин играл в мадридском «Реале», в 2016 году он забил 36 голов за «Наполи». «Ювентус» выплатил за него 90 миллионов евро. Лукаку провел сложный сезон в «Интере», да и права на него принадлежат «Челси», - цитирует слова Пьянича итальянское новостное агентство ITASportPress.