Бывшую звезду туринского «Ювентуса» сразил инфаркт

Бывший футболист туринского «Ювентуса» 61-летний Массимо Мауро, угодил в госпиталь вследствие инфаркта. Это случилось во время игры в падель - популярная на Западе разновидность тенниса. Сейчас Мауро госпитализирован в Катанцаро, за ним присматривают врачи.

В прошлом году именно он рассказал о том, как Криштиану Роналду в бытность свою выступлений в туринском клубе поднимал руку на партнера - об этом мы сообщали еще тогда. Помимо «Ювентуса», Мауро успел также поиграть в «Наполи» вместе с легендарным Диего Марадоной и взять чемпионский титул в 1990 году. Закончил свою карьеру в 1993 году в возрасте 31 года.