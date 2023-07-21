​«Честь превыше бабок» - Иван Кордоба нахваливает решение Куадрадо перейти в «Интер»

Бывший защитник миланского «Интера», один из пяти уже колумбийцев, выступавших за клуб (хотя Хуану Куадрадо это еще только предстоит), Иван Кордоба, нахваливает решение Куадрадо перебраться в миланский клуб.

- Сейчас, когда большая часть игроков руководствуется деньгами, ты показал, что вопросы спортивной чести для тебя превыше. Я желаю тебе всего самого наилучшего в этой команде, Хуан. Знаю, что ты сделаешь все для этой команды, - цитирует слова Кордобы итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

Напомним, что сам Кордоба выступал за миланский клуб целых двенадцать лет - с 2000 по 2012 год.