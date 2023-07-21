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Чемпионат Италии. Серия А

Названы условия перехода Чуквуезе в «Милан»

21 Июля 2023 • 00:39 Комментировать
Вильярреал
...
Бетис
13.08 20:30

Нападающий «Вильярреала» Самуэль Чуквуезе дал согласие на переход в «Милан».

24-летний футболист был обозначен в качестве приоритетной трансферной цели рулевым «россонери» Стефано Пиоли. По обновлённым данным инсайдера Николо Скиры, «Милан» готов предложить «Вильярреалу» порядка 28 млн евро с учётом бонусов. Сам форвард уже договорился об условиях личного контракта с грандом Серии А: соглашение нигерийца будет рассчитано до 2027 года, а его зарплата составит 3 млн евро в год.

Самуэль Чуквуезе отметился 13 забитыми мячами и 11 результативными передачами в 50 поединках за «Вильярреал» в минувшем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Вильярреал Самуэль Чуквуезе трансферы футбола - лето 2023
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