Названы условия перехода Чуквуезе в «Милан»

Нападающий «Вильярреала» Самуэль Чуквуезе дал согласие на переход в «Милан».

24-летний футболист был обозначен в качестве приоритетной трансферной цели рулевым «россонери» Стефано Пиоли. По обновлённым данным инсайдера Николо Скиры, «Милан» готов предложить «Вильярреалу» порядка 28 млн евро с учётом бонусов. Сам форвард уже договорился об условиях личного контракта с грандом Серии А: соглашение нигерийца будет рассчитано до 2027 года, а его зарплата составит 3 млн евро в год.

Самуэль Чуквуезе отметился 13 забитыми мячами и 11 результативными передачами в 50 поединках за «Вильярреал» в минувшем сезоне.