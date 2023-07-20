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Чемпионат Италии. Серия А

Руди Гарсия: «Осимхен хочет остаться в «Наполи»

20 Июля 2023 • 23:26 Комментировать (1)
Фрозиноне
...
Наполи
19.08 19:30

Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия ответил на вопрос о возможном уходе из клуба нападающего Виктора Осимхена.

После грандиозного прошлого сезона, по итогам которого Осимхен стал лучшим бомбардиром Серии А и помог своей команде выиграть Скудетто, в подписании нигерийца заинтересовались многочисленные гранды европейского футбола. Известно, что «Наполи» намерен продлить контракт со своей звездой.

«Осимхен хочет остаться в «Наполи», и мы все хотим, чтобы он остался. Надеюсь, он будет чувствовать себя счастливым и проведёт отличный сезон», – сказал в интервью Sky Sport новый рулевой неаполитанцев Гарсия.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Руди Гарсия Виктор Осимхен
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Комментарии (1)
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intermerdano
20 Июля 2023 в 23:38
посмотрим какой он "крутой" при другом тренере и в разобранной команде
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