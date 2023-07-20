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Чемпионат Италии. Серия А

Буффон отказал арабам - конец карьеры практически неминуем

20 Июля 2023 • 22:55 Комментировать

Джанлуиджи Буффон решил ответить отказом на все предложения из Саудовской Аравии, итальянский голкипер не станет следовать тренду и перебираться в эту жаркую страну, внезапно (хотя, с другой стороны, начиная с 1994 года, ее национальная команда стала практически регулярным участником чемпионатов мира) заболевшую футболом.

А это означает, что у него не остается других вариантов продолжения карьеры, и это делает неизбежным ее окончание, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что последние годы 45-летний голкипер провел в своем родном клубе «Парме», в котором начинал в середине 90-х годов прошлого столетия карьеру. 

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Евро-Футбол.Ру,
Парма Джанлуиджи Буффон
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