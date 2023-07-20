Руководство «Милана» приблизилось к соглашению с «Вильярреалом» по трансферу нападающего Самуэля Чуквуезе.

По информации журналиста Даниэля Лонго, в ближайшие несколько часов «россонери» решат, заключать сделку или нет, потому что это исключит возможность подписания форварда «Порту» Мехди Тареми. Сообщается, что иранец также очень нравится миланцами своими атакующими действиями.

Напомним, что Чуквуезе выступает за «Вильярреал» с 2018 года. В 207 матчах в рамках всех состязаний нигериец забил 37 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего нападающего в 25 миллионов евро.