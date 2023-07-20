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​Онана попрощался с «Интером» перед трансфером в «Манчестер Юнайтед»

20 Июля 2023 • 20:52 Комментировать

Голкипер Андре Онана вот-вот станет игроком «Манчестер Юнайтед». Камерунский футболист уже попрощался с «Интером», где он провёл всего лишь один сезон.

«Никогда не думал, что прощание будет таким тяжёлым. Год назад я стал «нерадзурри», и многие говорили мне, что в этом клубе и в этом городе есть что-то особенное. Теперь я могу это подтвердить», - написал Онана в социальных сетях. 

Вратарь в своей трогательной публикации отметил, что он полюбил «Интер», стадион «Сан-Сиро», фанатов клуба и город Милан.

«Теперь обстоятельства позволяют мне начать новое путешествие в Манчестере», - отметил Онана. Камерунец поблагодарил фанатов «Интера».

В конце обращения Онана допустил, что его путь и путь «Интера» ещё пересекутся в будущем.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Юнайтед Андре Онана трансферы футбола - лето 2023
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