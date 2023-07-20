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Чемпионат Италии. Серия А

​«Фенербахче» завершил трансфер экс-защитника ЦСКА официально

20 Июля 2023 • 20:39 Комментировать

«Фенербахче» объявил о подписании контракта с Родриго Бекао. 27-летний бразильский защитник заключил с турецким клубом трудовое соглашение сроком на пять лет.

В «Фенербахче» Бекао перебрался из итальянского «Удинезе». Ранее – в сезоне 2018/2019 – этот футболист выступал в России за ЦСКА.

На страницах авторитетного портала transfermarkt указано, что за трансфер Бекао «Фенербахче» заплатил «Удинезе» 8,31 миллиона евро.

Добавим, что в прошлом чемпионате Турции «Фенербахче» занял второе место и получил путёвку во второй квалификационный раунд Лиги конференций.  

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Фенербахче Родриго Бекао трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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