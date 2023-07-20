«Фенербахче» объявил о подписании контракта с Родриго Бекао. 27-летний бразильский защитник заключил с турецким клубом трудовое соглашение сроком на пять лет.

В «Фенербахче» Бекао перебрался из итальянского «Удинезе». Ранее – в сезоне 2018/2019 – этот футболист выступал в России за ЦСКА.

На страницах авторитетного портала transfermarkt указано, что за трансфер Бекао «Фенербахче» заплатил «Удинезе» 8,31 миллиона евро.

Добавим, что в прошлом чемпионате Турции «Фенербахче» занял второе место и получил путёвку во второй квалификационный раунд Лиги конференций.