Итальянский журналист: «Миранчук — великолепный футболист, он очень хорошо проявил себя в «Торино»

Итальянский журналист Антонио Петраццуоло высказался о российском хавбеке «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«Миранчук — великолепный футболист, он очень хорошо проявил себя в «Аталанте» и особенно в «Торино». Пока что травмы помешали ему полностью раскрыться, но потенциал его был виден давно», — заявил Петраццуоло «РБ Спорту», добавив, что Миранчук способен заиграть в «Наполи».

Напомним, 27-летний футболист пополнил состав «Аталанты» в сентябре 2020 года. В прошлом сезоне Миранчук играл на правах аренды за «Торино». В составе туринского клуба хавбек сыграл в 31 матче с учетом всех турниров, в которых забил четыре гола и стал автором шести результативных передач.

Контракт игрока с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость Миранчука составляет 12 млн евро.