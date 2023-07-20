Туринский «Ювентус» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Фабио Миретти. Футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца сезона 2026/2027.

Фабио Миретти является воспитанником академии «Ювентуса». За первую команду «старой синьоры» полузащитник провёл 47 официальных матчей, в которых записал на свой счёт три голевых паса на партнёров.

Напомним, что в прошлом чемпионате Италии «Ювентус» занял седьмое место. С клуба были сняты очки по причине нарушения им финансовых правил.