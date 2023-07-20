В Италии сообщили, что Кварацхелия не покинет «Наполи»

Итальянский журналист Антонио Петраццуоло поделился информацией о будущем нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Возможно, в будущем мадридский «Реал», «Барселона» или другой мировой гранд подумает о том, чтобы приобрести Хвичу. Но в этом году он точно останется в Неаполе», — приводит слова Петраццуоло «РБ Спорт».

Журналист добавил, что сейчас ходят слухи о предстоящем продлении контракта Кварацхелии с «Наполи». По новому соглашению оклад футболиста увеличится в два раза, добавил эксперт.

Действующий трудовой договор 22-летнего грузина с «Наполи» рассчитан до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Кварацхелии в 85 миллионов евро.