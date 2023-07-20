​Артур Мело переходит из «Ювентуса» в «Фиорентину» - раскрыты условия

Полузащитник Артур Мело перебирается из «Ювентуса» в «Фиорентину». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «фиалки» арендуют бразильца примерно за 3-4 миллиона евро. В сделке между клубами Серии А будет прописана возможность выкупа за 20 миллионов евро.

Артур Мело, которому в августе исполнится 27 лет, должен пройти медицинское обследование в пятницу. Если проблем не выявят, трансфер будет завершён.

Напомним, что в сезоне 2022/2023 Артур Мело на временной основе представлял «Ливерпуль». Впрочем, за топ-клуб Премьер-лиги бразилец почти не играл.