Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не перейдёт в «Торино» на постоянной основе. Напомним, прошлый сезон футболист провел в туринском клубе на правах аренды.

Сообщалось, что «Торино» хочет выкупить игрока, но не может себе позволить выделить на трансфер 10 миллионов евро, которые просит «Аталанта».

Toro News утверждает, что несколько итальянских клубов заинтересованы в приглашении 27-летнего Миранчука. По сведениям источника, возвращение игрока в «Торино» маловероятно, но пока такой вариант не исключен полностью. Отмечается, что наставник «Торино» Иван Юрич хочет видеть Миранчука в своем составе.

Добавим, трудовое соглашение футболиста с «Аталантой» рассчитано до следующего лета.