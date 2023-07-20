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Тимоти Веа: «Аллегри – отличный человек и тренер»

20 Июля 2023 • 15:51 Комментировать

Новичок туринского «Ювентуса» Тимоти Веа прокомментировал свои отношения с главным тренером Массимилиано Аллегри. Напомним, футболист сборной США недавно перебрался в «старую синьору» из французского «Лилля».

«Аллегри – отличный человек и тренер. Он очень внимателен и вежлив, даже на тренировках. Он сказал мне обращать внимание на многие вещи, учиться не только у него, а и у партнёров по команде», – сказал Веа на пресс-конференции.

Отметим, что Веа может сыграть как на левом фланге обороны, так и в атаке. Тимоти является сыном бывшего нападающего «Милана» Джорджа Веа, который в своё время выигрывал «Золотой мяч».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Тимоти Веа
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