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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» предложил «Барселоне» Кьезу в обмен на Кесси

20 Июля 2023 • 13:16 Комментировать

Туринский «Ювентус» нашёл способ заполучить полузащитника Франка Кесси у каталонской «Барселоны». По информации от Calciomercato, «старая синьора» готова предложить в обмен на ивуарийца своего нападающего Федерико Кьезу.

Источник сообщает, что руководство «Ювентуса» не против расстаться с Кьезой, который пока не проявляет желание подписывать новый контракт. «Барселона» может всерьёз заинтересоваться подобным трансфером, ведь итальянец может добавить ей вариативности в атаке.

Напомним, Кесси открыт к возвращению в Серию А, где ранее защищал цвета «Аталанты» и «Милана».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Франк Кесси Федерико Кьеза трансферы футбола - лето 2023
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