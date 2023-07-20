«Ювентус» предложил «Барселоне» Кьезу в обмен на Кесси

Туринский «Ювентус» нашёл способ заполучить полузащитника Франка Кесси у каталонской «Барселоны». По информации от Calciomercato, «старая синьора» готова предложить в обмен на ивуарийца своего нападающего Федерико Кьезу.

Источник сообщает, что руководство «Ювентуса» не против расстаться с Кьезой, который пока не проявляет желание подписывать новый контракт. «Барселона» может всерьёз заинтересоваться подобным трансфером, ведь итальянец может добавить ей вариативности в атаке.

Напомним, Кесси открыт к возвращению в Серию А, где ранее защищал цвета «Аталанты» и «Милана».