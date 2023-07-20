«Милан» отказался от Данджумы, но переключился на другого игрока «Вильярреала»

«Милан» отказался от услуг нападающего «Вильярреала» Арно Данджумы, но при этом переключил своё внимание на другого атакующего футболиста «жёлтой субмарины». По информации от издания Diario AS, «россонери» теперь будут пытаться приобрести вингера Самуэля Чуквуезе.

Отметим, что «Вильярреал» ранее хотел за аренду Данджума 4 миллионов евро компенсации. Эти требования готов удовлетворить английский «Эвертон», но не «Милан».

Чуквуезе ранее также находился на радарах мадридского «Реала», но приобретение нигерийского вингера в данный момент пока не входит в планы «королевского клуба».