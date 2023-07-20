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Артур Мело согласен перейти в «Фиорентину»

20 Июля 2023 • 11:09 Комментировать

Полузащитник туринского «Ювентуса» Артур Мело дал согласие на переход в «Фиорентину». По информации от журналиста Николо Скиры, все стороны ожидают, что трансфер должен состояться в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что перед своим трансфером в «Фиорентину» Артур получит повышение зарплаты от «Ювентуса», но при этом срок его контракта не изменится.

Прошлый сезон Артур провёл на правах аренды в составе английского «Ливерпуля», но не получил в команде Юргена Клоппа должного количества игровой практики. Одной из причин послужили многочисленные травмы и плохая физическая форма.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Артур Мело трансферы футбола - лето 2023
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