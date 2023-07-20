Артур Мело согласен перейти в «Фиорентину»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Артур Мело дал согласие на переход в «Фиорентину». По информации от журналиста Николо Скиры, все стороны ожидают, что трансфер должен состояться в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что перед своим трансфером в «Фиорентину» Артур получит повышение зарплаты от «Ювентуса», но при этом срок его контракта не изменится.

Прошлый сезон Артур провёл на правах аренды в составе английского «Ливерпуля», но не получил в команде Юргена Клоппа должного количества игровой практики. Одной из причин послужили многочисленные травмы и плохая физическая форма.