«Ювентус» близок к трансферу полузащитника

Хавбек молодежной сборной Италии и генуэзского «Дженоа» Лука Липани близок к трансферу в туринский «Ювентус». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира. Сделка будет оформлена в ближайшее время.

18-летний футболист является воспитанником «Дженоа». За первую команду Липани сыграл всего два поединка, в которых отметился одной результативной передачей.

Трудовое соглашение полузащитника с «грифонами» рассчитано до середины следующего года. Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока оценивается в 400 тысяч евро.