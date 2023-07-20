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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» близок к трансферу полузащитника

20 Июля 2023 • 10:27 Комментировать

Хавбек молодежной сборной Италии и генуэзского «Дженоа» Лука Липани близок к трансферу в туринский «Ювентус». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира. Сделка будет оформлена в ближайшее время.

18-летний футболист является воспитанником «Дженоа». За первую команду Липани сыграл всего два поединка, в которых отметился одной результативной передачей.

Трудовое соглашение полузащитника с «грифонами» рассчитано до середины следующего года. Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока оценивается в 400 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Дженоа трансферы футбола - лето 2023 Лука Липани
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