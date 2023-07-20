Рабио: «Сказал Тимоти, что он попал в особый клуб»

Французский полузащитник Адриен Рабио, который уже несколько лет выступает за туринский «Ювентус», поведал, что сказал Тимоти Веа, новобранцу клуба и представителю сборной США.

- Веа я сказал, что он попал в особый клуб. Для любого футболиста «Ювентус» - это выход на новый рабочий уровень. Это другой менталитет, тут надо много работать, чтобы постоянно расти, - цитирует слова Рабио итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что ранее Веа-младший, сын бывшего обладателя «Золотого мяча» в 1995 году Джорджа Веа, четыре года провел во французском «Лилле». Забил один гол на Мундиале в Катаре в конце прошлого года.