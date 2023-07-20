«ПСЖ» заинтересовался Хёйлунном

Датский талант Расмус Хёйлунн, за которым активно охотится английский «Манчестер Юнайтед», заинтересовал также французский «ПСЖ» - один из богатейших клубов Европы. Как сообщает The Athletic, игрок не против переезда в Англию, однако до сих пор соглашения достичь не удалось. «Аталанта» хотела бы заработать на игроке не менее семидесяти миллионов евро, да еще и какие-нибудь бонусы, а «Манчестер Юнайтед» не готов выкладывать такие деньги.

А вот «ПСЖ» вполне может сделать это, особенно если клуб продаст Мбаппе. Напомним, что в парижскую команду сватают также и сербского нападающего Душана Влаховича, против чего, однако, выступают «ультрас» «ПСЖ», пообещавшие отрезать ему пальцы за исполнение сербского национального приветствия.