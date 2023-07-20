Рабио: «Для меня статистика - не самое важное»

В последние два года французский полузащитник Адриен Рабио значительно повысил свой коэффициент полезного действия на поле в статистическом значении - он больше пасует и больше забивает. Однако, по его словам, статистика для него не самое важное, так как можно быть полезным и без особо впечатляющих цифр.

- Я забил много голов в минувшем сезоне, это хорошо. Но для меня футбол - это не только цифры, можно провести отличный сезон и быть полезным даже без больших цифр, - цитирует слова Рабио итальянское новостное агентство ITASportPress.

Ранее Адриен Рабио выступал в парижском «ПСЖ».