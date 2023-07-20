Неприятная новость из Италии - вылетевшая в Серию Б «Сампдория» закрыла свою женскую команду, по крайней мере, временно. Новое руководство клуба, объявляя об этом, пообещало инвестировать в женский футбол «как только появится возможность».

При этом представители команды намерены все-таки сохранять свое присутствие в школах, где они стимулируют школьниц к занятиям футболом, но финансовые условия, посетовали боссы клуба, «не позволяет продолжать проект в полной мере».

Благополучное будущее мужской команды, которая провела худший сезон за всю историю выступлений в Серии А, является приоритетом, добавили новые владельцы клуба.