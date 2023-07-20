Рабио: «Аллегри очень хотел, чтобы я остался»

Французский полузащитник Адриен Рабио продлил контракт с туринским «Ювентусом», он пояснил, что хочет выиграть чемпионат Италии с этим клубом. Также Рабио пояснил, что на продлении контракта настаивал наставник туринского клуба Массимилиано Аллегри, который очень ценит французского футболиста.

- Это не секрет, Аллегри очень уговаривал меня остаться, мы много говорили об этом еще по ходжу предыдущего сезона. И сейчас, летом, также, - цитирует слова Рабио итальянское новостное агентство ITASportPress.

Новый сезон итальянского первенства начнется уже ровно через месяц - девятнадцатого августа.