Куадрадо назвал своё главное качество

Колумбийский полузащитник Хуан Куадрадо перешел в миланский «Интер» после долгих лет службы верой и правдой туринскому «Ювентусу». Журналисты спросили Куадрадо, для которого «Интер» стал уже пятым итальянским клубом, какое свое рабочее качество он считает самым ценным.

- Мое настроение, веселье, с которым я выполняю свою работу. Я делаю это с улыбкой. И я считаю это одной из важнейших своих характеристик, - цитирует слова Куадрадо итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что итальянский чемпионат начнется ровно через месяц - девятнадцатого августа.