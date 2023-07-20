Куадрадо: «Италия стала моим вторым домом»

Хуан Куадрадо полюбил Италию - «Интер» стал для него уже пятым итальянским клубом в карьере. По словам Куадрадо, у него были разные предложения, но он анализировал только те, которые поступали из Италии - настолько он привязался к стране пиццы, Сан-Ремо и «Скуадры адзурры».

- У меня были разные предложения, но Италия стала для меня вторым домом. Моя семья очень привязана к этой стране, и когда появилась возможность остаться тут в большом клубе, я ухватился за нее, все понимают, что означает «Интер» на мировом уровне. Мы сделали оптимальный выбор, - цитирует слова Куадрадо итальянское новостное агентство ITASportPress.