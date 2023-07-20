​Рабио: «Мы хотим выиграть чемпионат»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабио продлил контракт со своим клубом и заявил, что хочет выиграть чемпионат с «Юве» - именно потому он решил остаться, в этом признался сам он. Напомним, что в прошлом сезоне туринский гранд занял лишь пятое место в турнирной таблице чемпионата.

- Наша цель на предстоящий сезон - победа в чемпионате. Я остался в том числе и ради этого, - цитирует слова Адриена Рабио итальянское новостное агентство ITASportPress.

Новый сезон итальянского чемпионата Серии А начнется девятнадцатого августа. В первом туре «Ювентусу» предстоит сыграть с «Удинезе».