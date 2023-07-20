Куадрадо: «Конечно, Кордоба стал для меня примером»

Перешедший в «Интер» Хуан Куадрадо рассказал о том, что дружит с Иваном Кордобой - бывшим игроком «Интера», одним из четырех колумбийцев в составе миланского клуба за всю его историю до Куадрадо. Кордоба выступал за «Интер» с 2000 по 2012 год.

- Конечно, мы друзья, часто общаемся. Когда я побил рекорд для колумбийских игроков по количеству матчей в Европе, мы вместе шутили на эту тему. Я тут в том числе из-за него, можно сказать, что он стал для меня примером, - цитирует слова Куадрадо итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что итальянский чемпионат начнется девятнадцатого августа.