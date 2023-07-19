​Паредес интересен двум топ-клубам Серии А

Леандро Паредес вернулся в «ПСЖ» после сезона в «Ювентусе» на правах аренды. В обозримом будущем аргентинский полузащитник может снова отправиться в Италию. Как сообщает в социальных сетях журналист Гастон Эдул, переговоры по трансферу 29-летнего Паредеса ведут «Лацио» и «Рома».

Отметим, что «Лацио» в прошлом сезоне финишировал на второй позиции в Серии А и пробился в групповой этап Лиги чемпионов. «Рома» же заняла шестое место и проведёт сезон в Лиге Европы.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Леандро Паредеса в 12 миллионов евро.