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Чемпионат Италии. Серия А

​Куадрадо – игрок «Интера» официально

19 Июля 2023 • 20:45 Комментировать

Полузащитник Хуан Куадрадо стал футболистом «Интера». Миланский клуб объявил о подписании с 35-летним колумбийцем контракта, рассчитанного до конца июня 2024 года.

Куадрадо достался «Интеру» бесплатно – по завершению прошлого сезона колумбиец стал свободным агентом из-за истечения срока контракта с «Ювентусом». Также в Италии Хуан ранее поиграл за «Удинезе», «Лечче» и «Фиорентину». Всего в Серии А Куадрадо провёл 362 матча, в которых забил 43 гола и отдал 64 голевых паса.

Хуан Куадрадо стал пятым футболистом из Колумбии в истории «Интера».

Добавим, что в прошлом чемпионате Италии «Интер» занял третье место.

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Евро-Футбол.Ру,
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