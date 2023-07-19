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Чемпионат Италии. Серия А

Романо: Куадрадо присоединился к «Интеру»

19 Июля 2023 • 18:10 Комментировать

Колумбийский полузащитник Хуан Куадрадо присоединится к миланскому «Интеру».

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, экс-футболист «Ювентуса» и «Челси» подписал контракт в качестве свободного агента. Сообщается, что контракт игрока будет рассчитан на один год после прохождения медицинского осмотра. Зарплата Куадрадо в новом коллективе составит два с половиной миллионов евро до июня 2024 года.

Напомним, что Хуан Куадрадо выступал за «Ювентус» с 2015 года. В футболке «старой синьоры» колумбиец провёл 314 матчей, забив 26 голов и выиграв пять золотых медалей Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хуан Куадрадо Фабрицио Романо трансферы футбола - лето 2023
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