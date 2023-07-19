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Чемпионат Италии. Серия А

Мин Джэ не попал в тройку самых дорогих продаж в истории «Наполи»

19 Июля 2023 • 14:38 Комментировать
Фрозиноне
...
Наполи
19.08 19:30

Корейский центральный защитник Ким Мин Джэ, проданный «Наполи» в «Баварию» за 50 млн евро, не попал в тройку самых дорогих продаж в истории «адзурри». Кореец остановился на четвёртом месте в рейтинге, сообщает авторитетный портал Transfermarkt.

На первом месте – продажа «Ювентусу» Гонсало Игуаина в 2016 году, стоимость той сделки составила 90 млн евро. На втором – уход Эдинсона Кавани в «ПСЖ» за 64,5 млн в 2013 году. На третьем – продажа Жоржиньо в «Челси» в 2019 году.

Напомним, что корейский защитник подписал с мюнхенцами контракт сроком на пять лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Гонсало Игуаин Наполи Эдинсон Кавани Жоржиньо Ким Мин Джэ
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