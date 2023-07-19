​Иммобиле получил щедрое предложение из Саудовской Аравии

Нападающий Чиро Иммобиле в обозримом будущем может сменить «Лацио» на один из клубов Саудовской Аравии. Как сообщает в социальных сетях итальянский журналист Альфредо Педулла, президент «Лацио» Клаудио Лотито получил предложение по Иммобиле на сумму более 30 миллионов евро.

Самому Иммобиле аравийцы предлагают хорошие деньги – 18 миллионов евро за сезон. В ближайшие несколько дней 33-летний футболист должен дать ответ.

За «Лацио» Чиро Иммобиле выступает с лета 2016 года. В 297 матчах за этот клуб нападающий записал на свой счёт 196 голов и 53 результативных паса на партнёров.

Президент «Лацио»: «Иммобиле мне как сын, он не продаётся, но за 50 миллионов…»