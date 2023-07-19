​«Интер» может подписать вратаря с Украины

«Интеру» в летнее трансферное окно важно подписать нового голкипера, ведь Андре Онана переходит в «Манчестер Юнайтед». В сфере интересов «нерадзурри» находится не только швейцарец Янн Зоммер из «Баварии», но и украинец Анатолий Трубин из «Шахтёра».

Как сообщает портал FC Inter News, «Интер» предложил за Трубина 12 миллионов евро. При этом «Шахтёр» хочет выручить за своего воспитанника 18 миллионов.

Анатолию Трубину 21 год. За первую команду «Шахтёра» он провёл 94 официальных матча, в которых пропустил 94 гола.

Добавим, что портал transfermarkt оценивает Трубина в 22 миллиона евро.