Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​«Интер» может подписать вратаря с Украины

19 Июля 2023 • 12:45 Комментировать

«Интеру» в летнее трансферное окно важно подписать нового голкипера, ведь Андре Онана переходит в «Манчестер Юнайтед». В сфере интересов «нерадзурри» находится не только швейцарец Янн Зоммер из «Баварии», но и украинец Анатолий Трубин из «Шахтёра».

Как сообщает портал FC Inter News, «Интер» предложил за Трубина 12 миллионов евро. При этом «Шахтёр» хочет выручить за своего воспитанника 18 миллионов.

Анатолию Трубину 21 год. За первую команду «Шахтёра» он провёл 94 официальных матча, в которых пропустил 94 гола.

Добавим, что портал transfermarkt оценивает Трубина в 22 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Шахтёр Донецк Анатолий Трубин трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июля
12:45 · Италия. Серия А
​«Интер» может подписать вратаря с Украины
11:55 · Италия. Серия А
«Милан» согласовал трансфер нападающего из чемпионата Испании
11:53 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не собирается переплачивать за Хёйлунна
11:42 · Англия. Премьер-лига
Онана: «Если бы мне пришлось остаться в «Интере», я бы с удовольствием это сделал»
10:57 · Англия. Премьер-лига
Онана назвал свою цель в «Манчестер Юнайтед»
10:52 · Англия. Премьер-лига
Онана: «Советы Хандановича помогут мне в «Манчестер Юнайтед»
10:42 · Англия. Премьер-лига
Фред может отправиться в «Аталанту» в обмен на Хёйлунна
10:40 · Англия. Премьер-лига
Онана высказался о трансфере в «Манчестер Юнайтед»
09:48 · Италия. Серия А
«Ювентусу» придётся продлить зарплату Артуру Мело, чтобы отправить его в аренду
07:06 · Германия. Бундеслига
«Наполи» не получит Тузара – полузащитник сменил клуб внутри одного города
04:58 · Италия. Серия А
«Интер» успешно продолжает переговоры с окружением Мораты
04:33 · Италия. Серия А
«Ювентус» продлит контракт с Артуром перед его переходом в «Фиорентину»
04:13 · Англия. Премьер-лига
Агент Ло Чельсо – о «Наполи»: «Пока ничего не согласовано»
03:18 · Италия. Серия А
Тарделли: «Я верю в Аллегри, мне он нравится»
02:36 · Италия. Серия А
Тарделли: «Милан» выгнал Мальдини, а вы спрашиваете про Лукаку?!»
Все новости
Рекомендуем