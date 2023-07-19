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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» согласовал трансфер нападающего из чемпионата Испании

19 Июля 2023 • 11:55 Комментировать

Форвард испанского «Вильярреала» Арно Данджума продолжит карьеру в чемпионате Италии, где заинтересованность в его услугах проявляет «Милан».

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, стороны провели успешные переговоры. «Россонери» договорились с «жёлтой субмариной» об аренде Данджумы до конца сезона с правом последующего выкупа.

В минувшем сезоне Арно выступал за «Вильярреал» и «Тоттенхэм». Он провел в Ла Лиге и АПЛ 19 поединков, отметившись тремя забитыми мячами.

Контракт Арно с испанским клубом рассчитан до лета 2026 года. Его трансферный ценник – 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Вильярреал Арно Данджума трансферы футбола - лето 2023
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