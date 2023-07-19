«Милан» согласовал трансфер нападающего из чемпионата Испании

Форвард испанского «Вильярреала» Арно Данджума продолжит карьеру в чемпионате Италии, где заинтересованность в его услугах проявляет «Милан».

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, стороны провели успешные переговоры. «Россонери» договорились с «жёлтой субмариной» об аренде Данджумы до конца сезона с правом последующего выкупа.

В минувшем сезоне Арно выступал за «Вильярреал» и «Тоттенхэм». Он провел в Ла Лиге и АПЛ 19 поединков, отметившись тремя забитыми мячами.

Контракт Арно с испанским клубом рассчитан до лета 2026 года. Его трансферный ценник – 25 миллионов евро.