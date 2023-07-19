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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентусу» придётся продлить зарплату Артуру Мело, чтобы отправить его в аренду

19 Июля 2023 • 09:48 Комментировать

Полузащитник туринского «Ювентуса» Артур Мело назвал условие, при котором согласится уйти в аренду на весь следующий сезон. Напомним, бразильцем активно интересуется другой клуб из Серии А в лице «Фиорентины».

По информации от Tuttosport, «Ювентус» должен повысить Артуру зарплату, если хочет избавиться от него к началу следующего сезона. Сейчас стороны как раз ведут переговоры с целью согласовать повышение.

Срок контракта 26-летнего Артура не будет изменён и по-прежнему будет рассчитан до лета 2025 года, но зарплата футболиста по новому договору должна вырасти. Напомним, прошлый сезон Мело провёл за «Ливерпуль», где очень редко появлялся на поле из-за различных травм.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Артур Мело трансферы футбола - лето 2023
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