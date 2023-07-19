«Интер» успешно продолжает переговоры с окружением Мораты

Как сообщает FCInter1908, миланский «Интер» ведёт переговоры с окружением испанского форварда Альваро Мораты.

Если ранее были сведения о том, что 30-летний спортсмен является лишь альтернативным вариантом для «нерадзурри», приоритетом которых остаётся Фоларин Балогун из лондонского «Арсенала», то теперь он первый в шорт-листе клуба.

Есть информация о том, что Симоне Индзаги лично заинтересован в трансфере Мораты, а переговоры с агентом игрока состоялись в штаб-квартире «Интера».

Альваро Мората является двукратным чемпионом Италии и победителем Суперкубка страны в составе «Ювентуса».