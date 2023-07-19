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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» продлит контракт с Артуром перед его переходом в «Фиорентину»

19 Июля 2023 • 04:33 Комментировать

В последние несколько дней между «Ювентусом» и «Фиорентиной» велись переговоры насчёт перехода бразильского полузащитника Артура Мело на правах аренды. Новым поворотом в процессе может стать продление контракта игрока с «чёрно-белыми», информирует журналист Джанлука ди Марцио.

Сообщается, что сегодня агент 26-летнего футболиста Федерико Пасторелло прибудет в Турин, чтобы обсудить детали сделки. Потенциальный переезд во Флоренцию находится в работе продолжительное время, однако до того, как это может произойти, «Ювентус» попытается продлить контракт с Артуром.

Текущий контракт бразильца истекает летом 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Федерико Пасторелло Джанлука Ди Марцио Артур Мело трансферы футбола - лето 2023
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