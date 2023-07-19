«Ювентус» продлит контракт с Артуром перед его переходом в «Фиорентину»

В последние несколько дней между «Ювентусом» и «Фиорентиной» велись переговоры насчёт перехода бразильского полузащитника Артура Мело на правах аренды. Новым поворотом в процессе может стать продление контракта игрока с «чёрно-белыми», информирует журналист Джанлука ди Марцио.

Сообщается, что сегодня агент 26-летнего футболиста Федерико Пасторелло прибудет в Турин, чтобы обсудить детали сделки. Потенциальный переезд во Флоренцию находится в работе продолжительное время, однако до того, как это может произойти, «Ювентус» попытается продлить контракт с Артуром.

Текущий контракт бразильца истекает летом 2025 года.