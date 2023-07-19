Тарделли: «Я верю в Аллегри, мне он нравится»

Бывший футболист итальянской сборной и туринского «Ювентуса» Марко Тарделли считает, что Массимилиано Аллегри у руля клуба вполне справляется со своими задачами и менять его не стоит. Он признался, что поддерживает Аллегри и всегда был на его стороне.

- Если вы спросите меня про Аллегри, то я скажу - он правильный тренер для «Ювентуса». Мне он всегда нравился, - цитирует слова Тарделли итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата Серии А начнется девятнадцатого августа. В прошлом сезоне туринский клуб занял только пятое место.