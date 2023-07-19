Тарделли: «Милан» выгнал Мальдини, а вы спрашиваете про Лукаку?!»

Стремление Ромелу Лукаку к переходу в «Ювентус» возмущает бывших игроков «Интера», но и «Ювентуса» также - на эту тему высказался автор одного из голов в финале чемпионата мира 1982 года Марко Тарделли, десять лет своей карьеры посвятивший «Ювентусу» (но, надо заметить, поиграл пару лет и за «Интер»).

- Удивлен ли я? Вообще не удивлен. Сегодня игроки - в руках своих агентов, важны лишь деньги. Таков мир. «Милан» выгнал Паоло Мальдини, а вы спрашиваете про Лукаку?! - цитирует слова Тарделли издание Libero.

Напомним, что итальянский чемпионат начнется девятнадцатого августа.