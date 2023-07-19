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Чемпионат Италии. Серия А

Тарделли: «Милан» выгнал Мальдини, а вы спрашиваете про Лукаку?!»

19 Июля 2023 • 02:36 Комментировать

Стремление Ромелу Лукаку к переходу в «Ювентус» возмущает бывших игроков «Интера», но и «Ювентуса» также - на эту тему высказался автор одного из голов в финале чемпионата мира 1982 года Марко Тарделли, десять лет своей карьеры посвятивший «Ювентусу» (но, надо заметить, поиграл пару лет и за «Интер»).

- Удивлен ли я? Вообще не удивлен. Сегодня игроки - в руках своих агентов, важны лишь деньги. Таков мир. «Милан» выгнал Паоло Мальдини, а вы спрашиваете про Лукаку?! - цитирует слова Тарделли издание Libero.

Напомним, что итальянский чемпионат начнется девятнадцатого августа.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Ромелу Лукаку Марко Тарделли
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