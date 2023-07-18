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Чемпионат Италии. Серия А

Руди Гарсия выбрал между победой в Лиге чемпионов и Серии А

18 Июля 2023 • 23:30 Комментировать

Новый наставник итальянского «Наполи» Руди Гарсия не скрывает свои честолюбивые планы - уволенный Кришиану Роналду тренер намерен отыграться и, как минимум, выступить с «Наполи» не хуже, чем клуб в прошлом сезоне. На вопрос о том, что он предпочел бы, победу в Лиге чемпионов или Скудетто, Гарсия ответил с апломбом - «обе».

- Цели? Выиграть. Мы хотим хорошо играть и побеждать. Скудетто или Лига чемпионов? Я бы выбрал обе, - цитирует слова Руди Гарсии итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата начнется девятнадцатого августа, «Наполи» выступает в качестве действующего обладателя трофея. 

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Руди Гарсия
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